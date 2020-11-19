Тегеран, , 08:55 — REGNUM 18 ноября президенты торгово-промышленных палат Ирана и Узбекистана в ходе видеоконференции подписали меморандум о взаимопонимании по созданию совместного торгового комитета. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Глава иранской торгово-промышленной палаты, промышленности, шахт и сельского хозяйства (ICCIMA) Голам-Хоссейн Шафие и председатель торговой палаты Республики Узбекистан Икрамов Адхам Ильхамович представили друг другу нынешний потенциал сотрудничества своих стран в ходе состоявшейся видеоконференции.

Подчеркнув, что укрепление экономического сотрудничества и увеличение товарооборота с соседними странами является одним из важнейших приоритетов Исламской Республики Иран, Шафие отметил, что Узбекистан имеет большое значение для Ирана в силу культурной, исторической, экономической и географической общности.

Он назвал Иран связующим звеном Узбекистана с миром из-за его стратегического расположения и выхода к Персидскому и Оманскому заливам.