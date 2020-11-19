Тегеран, , 09:00 — REGNUM 18 ноября посол Ирана в Москве заявил, что присоединение к соглашению о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) может стать возможностью выйти на рынок стоимостью 300 миллиардов долларов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Если мы возьмем небольшой процент от этого рынка, то экономические потребности страны будут удовлетворены», — сказал Казем Джалали в интервью.

Говоря об отсутствии активной доли Ирана на российском рынке, Джалали отметил: «Отчасти это связано с нашей инфраструктурой; наши железные дороги еще не соединены с Россией, а наши порты создают высокие издержки». Он подчеркнул, что в последние годы в этой области была проделана большая работа, выразив надежду занять большую долю на рынке соседней страны.

Ранее на этой неделе Джалали заявил, что железная дорога Решт-Астара станет отличным средством для расширения экономических отношений Ирана с Россией. Он сказал, что реализация этого проекта имеет решающее значение для экономики страны.