Нью-Йорк, США, , 00:56 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США к закрытию торгов 18 ноября продолжили начатое накануне снижение на фоне тревоги из-за значительного прироста числа инфицированных SARS-CoV-2 в США.

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Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 344,93 пункта (1,16%), до уровня 29 438,42 пункта. S&P 500, понизился на 41,74 пункта (1,16%), до уровня 3567,79 пункта. Nasdaq также потерял 97,74 пункта (0,82%), до уровня 11 801,60 пункта.

Цена на декабрьские фьючерсы на нефть WTI к концу торгов поднялась на 0,70%, до уровня $41,71 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 0,82%, до $1 869,70 за тройскую унцию.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США к закрытию торгов 17 ноября понизились, отражая смену оптимистического настроя участников рынка по поводу американской вакцины против коронавируса от компании Moderna, на тревогу на фоне данных о значительном приросте числа инфицированных SARS-CoV-2 в США.

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