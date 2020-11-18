Ханты-Мансийск, , 20:42 — REGNUM Уравнять Югру и Ямал в льготах, которые финансируются из программы «Сотрудничество», предложил в ходе обсуждения закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» депутат Тюменской областной думы Александр Лобов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам парламентарий.

«Во-первых, жителям Ямала в рамках программы «Сотрудничество» выплачивают компенсацию затрат на лечение в больницах и санаториях Тюменской области. Для жителей Ханты-Мансийского округа данная льгота почему-то не предусмотрена, хотя они не меньше соседей этого заслуживают. Во-вторых, сельхозпроизводителям Ямала по программе «Сотрудничество» в грядущем бюджете предусмотрены 297 млн рублей компенсации затрат на логистику. Но почему-то Югра в этом процессе не участвует», — отметил депутат Александр Лобов.

Напомним, финансы программы «Сотрудничество» формируются Югрой и Ямалом, которые перечисляют в бюджет Тюменской области 29,5% налога на прибыль организаций. Из общей копилки затем финансируются совместные проекты. Распределением программных денег распоряжается Тюменская областная дума.