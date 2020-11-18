Минск, , 20:40 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело свой прогноз по банковской системе Белоруссии, ухудшив рейтинги крупнейших и системообразующих банков постсоветской республики. Агентство также подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «B».

Читайте также: ЕБРР не кредитует госпроекты в Белоруссии

Fitch Ratings ухудшило прогноз в отношении пяти белорусских банков со «стабильного» на «негативный». Среди них — крупнейшие в республике государственные банки — «Беларусбанк», «Белинвестбанк» и «Банк развития Республики Беларусь», а также две дочерние структуры российских банков — «БПС-Сбербанк» и «БелВЭБ».

"Суверенное рейтинговое действие отражает мнение Fitch о том, что усиление политических волнений в Белоруссии после недавних выборов может привести к дополнительному давлению на международные резервы и отток депозитов, увеличивая риски для макроэкономической и финансовой стабильности», — отметило авторитетное международное агентство.

Эксперты Fitch констатировали снижение возможностей властей Белоруссии по оказанию помощи банковскому сектору, в частности — госбанкам. Также отмечена динамика снижения ЗВР Нацбанка Белоруссии.

Среди проблем указана ограниченная возможность белорусских госбанков оперировать высоколиквидными активами в инвалюте, которые составляют всего $0,6 млрд при кратно больших депозитах в инвалюте ($5,7 млрд) и недепозитных обязательств в инвалюте ($1,4 млрд). Позитивным явлением назван слабый отток депозитов, в чём немалая заслуга «безотзывных депозитов» (35−40% средств клиентов).

Больше материалов на эту тему в сюжете: Экономический кризис в Белоруссии

Напомним, правительству Белоруссии так и не удалось продать ЕБРР крупный государственный «Белинвестбанк». Не удалось завлечь капитал из КНР и стран Персидского залива, которым, вместе с западноевропейским капиталом, Александр Лукашенко планировал «уравновесить» российские капиталовложения.

Тем временем белорусская прозападная оппозиция озвучивает новые инициативы, способные вызвать шок для финансовой системы и бюджета Белоруссии. В частности, действующая в Литве группа Светланы Тихановской указала на возможность эмбарго на импорт нефтепродуктов из Белоруссии, прекращения кредитования белорусских госбанков и отключения их от международной системы межбанковских расчетов SWIFT.