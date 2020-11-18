Минск, , 20:34 — REGNUM В ходе состоявшихся 18 ноября переговоров вице-премьеров Александра Новака и Алексея Оверчука с белорусским вице-премьером Юрием Назаровым были обсуждены «вопросы двустороннего сотрудничества России и Белоруссии в нефтяной сфере, а также возможность использования российской инфраструктуры для экспорта белорусских нефтепродуктов».

Александр Новак заявил, что российские компании ответственно исполняют взятые на себя обязательства по поставке нефти в адрес белорусских НПЗ.

«В соответствии с нашими договорённостями, российские компании продолжают стабильные поставки нефти на долгосрочных и взаимовыгодных условиях», — цитирует его пресс-служба правительства России.

Читайте аналитику сюжета: Нефтегазовый конфликт России и Белоруссии

Новак отметил также, что условия поставок выгодны обеим сторонам и обсуждения стоит создание экономических условий экспортных поставок белорусских нефтепродуктов с использованием российской инфраструктуры.

Напомним, в конце 2019 года Александр Лукашенко сорвал переговоры по углублению экономической интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства. Он также запретил подписывать контракты на поставку нефти и газа из России. После очередной недолгой демонстрации «нефтяной независимости» от России с переплатой за «альтернативную нефть» из Норвегии, США и других стран, Лукашенко разрешил возобновить импорт российской нефти.

Также читайте новости сюжета: Поиски энергетической независимости от России