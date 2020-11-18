Нижний Новгород, , 20:08 — REGNUM Около 705 млн рублей требуется Нижнему Новгороду на закупку 88 комбинированных дорожных машин, которые будут использоваться для борьбы с гололедом в зимний период. Об этом стало известно в ходе заседании комиссии городской думы по экологии.

Согласно нормативам, нижегородские муниципальные предприятия должны иметь в своем автопарке хотя бы 106 единиц подобной техники, но на деле у них есть только 54 спецмашины, из которых лишь 18 приспособлены под распределение противоледного реагента.

При этом даже они находятся в изношенном состоянии, поскольку город в последний раз приобретал комбинированные дорожные машины семь лет назад — в лизинг.

В мэрии Нижнего Новгорода надеются, что деньги выделят из областного бюджета, но министерство финансов региона пока не имеет возможности изыскать столь крупную сумму денег на эти цели.