Ханты-Мансийск, , 19:26 — REGNUM Фонд развития Югры и проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы в онлайн формате заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Москва и Ханты-Мансийский автономный округ будут обмениваться информацией о туристических возможностях регионов, внедрении инновационных идей, решений, проектов, методов и форм работы, инструментов и технологий в развитии индустрии путешествий.

«Запланирована работа по интеграции цифровых ресурсов наших регионов VisitUgra и RussPass, организации пресс-туров и ознакомительных туров для профессионального сообщества. Также будем сотрудничать в организации медиа-проектов по продвижению возможностей туризма», — пояснил суть договорённостей заместитель директора по аналитике и экспертизе Фонда развития Югры Сергей Афанасьев.