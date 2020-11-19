Москва, , 08:34 — REGNUM Падение доходности по банковским депозитам заставляет россиян искать другие возможности для накопления средств. Неспокойно даже в стане консервативных инвесторов: аналитики выяснили, что 7% тех, кто регулярно открывал банковские вклады, не планируют делать это в будущем. Но если не привычные банковские депозиты, то что? На помощь приходят альтернативные инструменты приумножения сбережений.

Финансовое поведение наших сограждан меняется медленно, но верно. Еще лет 10 назад многие россияне даже не рассматривали альтернативные банковским вкладам инструменты. Установка «Хочешь заработать — неси деньги в банк» в сознании многих людей была сродни аксиоме.

Сейчас доля таких консервативных инвесторов снижается. 7 из 100 россиян, ранее открывавших вклады в банках, намерены покончить с привычной финансовой практикой. Причина — неприлично низкие ставки по депозитам.

В июле Центробанк решил поддержать страдающую от коронавируса экономику и снизил ключевую ставку до 4,25% — самый низкий показатель за всю новейшую историю. Что такое ключевая ставка? Это процент, под который ЦБ одалживает деньги коммерческим кредитным организациям. Получив дешевые деньги от ЦБ, коммерческие банки как бы говорят клиентам: острой потребности в ваших средствах у нас больше нет.

Ситуация на рынке банковских вкладов для консервативного инвестора сродни катастрофе. В начале года средняя доходность по депозитам в крупнейших банках держалась на уровне 5,9%, сейчас — 4,42%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина как-то сказала, что банковские депозиты популярности не потеряют, ведь их ставки все равно выше инфляции. В октябре рубль обесценился почти на 4%. Получается, что месячный доход по вкладам составит около 0,5%. Одним словом — копейки.

Тем не менее, большинство россиян продолжают отдавать предпочтение банковским депозитам, отмечают аналитики НПФ «Сафмар». Они провели опрос и выяснили, что положить свои кровные на вклад по-прежнему готовы около половины наших сограждан. При этом большинство опрошенных продолжают держать руку на пульсе рынка: 80% респондентов, имеющих деньги на банковских депозитах, в курсе катастрофически низких ставок.

Сейчас они задаются вопросом: что дальше? Срок вклада подходит к концу или уже закончился. Снова нести деньги в банк под мизерный процент — удовольствия мало, а по «традиции» прятать кровные в шкаф или под подушку в 2020 году уже как-то странно.

Любопытно, что, согласно опросу НПФ «Сафмар», половина респондентов имеет представление об альтернативных инструментах для инвестирования. Среди них — паевые инвестиционные фонды (ПИФ), индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), инвестиционное страхование жизни (ИСЖ).

Вот только пользоваться ими большинство опрошенных не спешит и продолжает нести деньги банку. Причина проста: депозит дает мизерный, но все же гарантированный доход. Перечисленные выше инвестиционные инструменты похвастаться этим не могут. А, согласно тому же опросу «Сафмар», гарантированный доход является главным фактором для наших сограждан.

Но финансовый рынок на месте не стоит. Возможности для инвестирования стали предоставлять и негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Последнее время они начали предлагать интересные финансовые продукты, которые вполне можно рассматривать в качестве альтернативы банковскому вкладу. Как и в случае с депозитом, доход инвестору в НПФ гарантирован и рассчитывается в том числе исходя из срока размещения денежных средств.

«Сейчас мы можем наблюдать сильный тренд (и за рубежом, и в России) падения ставок по депозитам. Тем самым происходит подталкивание населения к альтернативным источникам размещения своих денежных средств. И в этом ключе фонды будут занимать определенную долю на этом рынке», — считает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Александр Чулок.

Интересные предложения на рынке появляются регулярно. Так, НПФ «Сафмар» предлагает клиентам инвестиционные планы «Доходный» и «Доходный+». Клиент заключает договор негосударственного пенсионного обеспечения и может досрочно его расторгнуть, получив обратно свои взносы. Можно сказать, что это аналог банковского депозита с гарантированным доходом, но с более высокими ставками.

При этом в сознании многих россиян НПФ ассоциируется исключительно с накоплениями на пенсию. Люди думают примерно так: старость еще далеко, а сейчас хочется и машину купить, и в путешествие съездить. Подход в корне неверный: НПФ — такой же инвестиционный инструмент, позволяющий инвесторам заработать на собственные потребности.

В наши дни ставка по банковским депозитам редко превышает 5−5,5%. В НПФ инвестор в первый год получает гарантированный доход по ставке 7%, а если платежи по договору исполнены — бонус в размере еще одного процента. Если фонд получил доходы больше минимальной ставки, то инвесторы получают еще больше.

Чтобы получить бонусный процент, нужно внести сумму равную или больше той, которая была внесена для участия в программе, рассказывает генеральный директор НПФ «Сафмар» Денис Сивачев. Например, если инвестор внес 50 тысяч рублей, то для получения процентного бонуса на следующий год ему нужно вложить те же 50 тысяч или больше. «Если внести меньше, то бонусного процента не будет», — отметил он.

Взносы клиентов направляются в корпоративные облигации с высокой доходностью — 5−7,5%. «Эти условия и показатели позволяют нам выполнять условия минимальной гарантированной доходности», — говорит Денис Сивачев.

Это выгодно отличает НПФ от тех же ИИС. Гарантированный доход там никто не обещает, и от потери средств клиент не застрахован. В случае форс-мажора вся ответственность лежит только на инвесторе.

Защита от взысканий — еще одно преимущество НПФ. За свои кровные клиент может не беспокоиться. По закону взыскание по долгам не распространяется на средства пенсионных резервов, обеспечительные меры заявленных требований применяться по ним не могут.

Но, в отличие от банковского депозита, на НПФ не распространяются гарантии Агентства по страхованию вкладов. В этом плане НПФ схожи с теми же ПИФами: гарантии АСВ в случае с паевыми инвестиционными фондами также не действуют.

Доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Плеханова Никита Моисеев видит еще один минус НПФ в необходимости размещения средств на 4−5 лет. В условиях экономической нестабильности это не всегда приемлемо, полагает эксперт. «Но при отсутствии достаточных финансовых знаний самостоятельное управление портфелям может привести к серьезным потерям, что настораживает потенциальных инвесторов. А это предложение поможет повысить финансовую грамотность наших сограждан, а также привлечь дополнительные инвестиции в экономику», — отметил экономист.

Впрочем, ждать 4−5 лет необязательно. Ничто не мешает клиенту забрать свои деньги из НПФ раньше — хоть через год. Переживать инвестору не о чем: все свои взносы он получит. Но вот доход потеряет.

Тем не менее, инвестирование в НПФ гораздо проще и доступнее даже для неквалифицированного инвестора. Выбираешь программу, заключаешь договор онлайн, вносишь деньги. Минимальный гарантированный доход клиент точно получит.

«Сейчас самый подходящий момент предложить тем клиентам банков, у которых заканчиваются сроки вкладов, что-то более доходное, но такое же простое, как депозит. И при этом с возможностью оформить новый продукт дистанционно, не выходя из дома», — говорит гендиректор НПФ «Сафмар» Денис Сивачев.

А вот желающим заработать на ПИФ и ИИС придется с головой уйти в биржевые хитросплетения, постоянно держать руку на пульсе рынков и курсах валют. В наши экстремальные времена занятие это, прямо скажем, не для слабонервных. На фоне второй волны пандемии коронавируса риски для инвесторов велики как никогда.

Но стоит понимать, что универсальной для всех модели инвестирования не существует. Каждый выбирает в зависимости от своих предпочтений и обстоятельств. «От финансового института простые граждане ждут денег. Это желание сохранить и заработать. И здесь надо понимать, что мы входим в период и большей волатильности, и снижения маржинальности традиционных финансовых продуктов. В конечном итоге, надо грамотно выбирать приоритеты», — советует Александр Чулок.