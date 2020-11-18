Пекин, , 19:05 — REGNUM Все органы власти и ведомства Китая должны приложить все усилия для практической реализации соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) в Азии, которое было подписано 15 ноября. Об этом 18 ноября сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, опубликованное по итогам правительственного исполнительного заседания.

Участники мероприятия также утвердили ряд распоряжений о развитии спроса на товары народного потребления, поддержке развития туристической индустрии, пострадавшей от последствий эпидемии, а также о расширении капиталовложений в профилактику и противодействие стихийным бедствиям и расширение сети централизованного водоснабжения.