Бишкек, , 18:25 — REGNUM За девять месяцев 2020 года работающие в Киргизии микрокредитные организации выдали местным жителям займы на сумму 23,4 млрд сомов (около 21 млрд рублей), что на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете.

За год количество получателей таких кредитов увеличилось на 18,5% и достигло 545 тысяч человек.

Наибольшие объемы микрокредитов получили жители Ошской области — 22,3% от общего объема, Джалал-Абадской области — 15,7%, столицы республики — 14,8% и Чуйской области — 13,1%.

Чаще всего киргизстанцы обращались в микрокредитные организации для получения займов на развитие деятельности в сельском хозяйстве — в 33,5% случаев, на потребительские нужды — в 27% случаев и на развитие деятельности в сфере торговли и общественного питания — в 10,4% случаев.