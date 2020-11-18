Екатеринбург, , 17:43 — REGNUM Городская дума Екатеринбурга вновь рассмотрит вопрос об увеличении ставки налога на имущество физических лиц. Вопрос указан в повестке ближайшего заседания профильной комиссии думы.

Предлагается увеличить ставку налога на недвижимость с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей до 2% вместо 1%. Кроме того, может вырасти ставка для собственников квартир и жилых домов кадастровой стоимостью более 7 млн рублей (с 0,1% до 0,2%).

В 2019 году дума отказалась менять ставку налога.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько депутатов предложили ввести единую ставку налога на недвижимость в 0,1% от кадастровой стоимости жилья.

Читайте ранее в этом сюжете: Екатеринбургские депутаты предложили свою ставку налога на недвижимость