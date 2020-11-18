Архангельск, , 17:36 — REGNUM Доходы бюджета Архангельской области в 2021 году продолжат сокращаться. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, проект бюджета был принят сегодня в первом чтении.

«Доходы региональной казны на следующий год по прогнозам составят 97,3 млрд рублей или на 1,1% меньше по сравнению с 2020 годом. При этом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 2021 год спрогнозированы в объеме 63,3 млрд рублей, что на 7,7 млрд рублей выше показателей текущего года», — сообщили в облсобрании.

Однако, по данным налоговой службы, есть риск недополучения налогов в областной бюджет в 2021-м в 6 млрд рублей.

«Надо понимать, что бюджет — это отражение экономики региона. А сегодня экономика функционирует в условиях жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса, снижения спроса и цен на мировых рынках», — пояснила заместитель председателя областного собрания Надежда Виноградова.

В проекте бюджета учтены и безвозмездные поступления из федерального центра, а также поступления от крупных предприятий. Так, ПАО «Газпром» за 2021 год направит в бюджет области более 725 млн рублей на строительство социально-значимых объектов на территории региона. ООО Производственно-коммерческое предприятие «ТИТАН» в 2021—2023 годах ежегодно будет предоставлять по 100 млн рублей. ООО «Группа Компаний УЛК» в 2021 году передаст в бюджет 80 млн рублей, а в 2022 и 2023 годах — еще по 50 млн рублей на строительство и ремонт областных дорог.