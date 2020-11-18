Москва, , 17:28 — REGNUM Изъятые из экономики России деньги так и не стали финансовым ресурсом диверсификации экономики и создания новых высокооплачиваемых рабочих мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал призывы министра финансов РФ Антона Силуанова «всегда держать порох сухим», «иметь паровоз на запасном пути» и «не соблазняться на предложения о росте дефицита».

Антон Силуанов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Интересные аналогии у министра финансов, но я бы еще добавил: «Бойся своих желаний, ибо они могут сбыться», — сказал Ордов. — Сегодня мы видим, что российская экономика встает на запасные пути стагнации либо незначительного роста. Изъятые из экономики деньги так и не стали финансовым ресурсов диверсификации экономики и создания новых высокооплачиваемых рабочих мест. А «сухой порох» — вещь хорошая, но в голодные времена его много не съешь, поэтому лучше иметь масло, чем пушки».

Как отметил Ордов, формально государственные резервы за кризисный 2020 год только выросли, а золотовалютные запасы находятся недалеко от исторических максимумов.

«Накапливать «порох» и копить «поезда на запасных путях» мы научились, — сказал экономист. — В этом, безусловно, был смысл. Но сейчас требуется настроить эффективное курсирование этих поездов по рельсам российской экономики, а порох уже пора начать засыпать в пули и ядра, чтобы придать ему хоть какую-то пользу. А вот с этим у нас явные проблемы. Получается, что мы живем исключительно в ожидании кризиса, накапливая резервы, а потом в ожидании его окончания, надеясь, что резервов хватит. А где развитие? Где управление экономикой и финансами, направленное на рост качества жизни граждан?»

Этот кризис, как подчеркнул Ордов, имеет явные структурные причины, поэтому без экономических реформ в России кризис преодолеть не удастся.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец призвал Силуанова не забывать, что в мире не придумано другого способа разгонять экономику, кроме как увеличивая дефицит.

Читайте ранее в этом сюжете: Силуанова жестко раскритиковали за экономическую политику в стиле XIX века