Подгорица, , 17:18 — REGNUM Цены на квартиры в новостройке в Черногории в 2020 году постоянно снижаются. По последним данным управления статистики Monstat, средняя цена квадратного метра жилья в новостройке составляет 876 евро. Самая дорогая жилплощадь находится на побережье и ее средняя цена 1414 евро, а в Подгорице — 1100 евро.

Средняя цена квадратного метра новой квартиры в Подгорице в третьем квартале 2020 года составила 1100 евро, в прибрежном районе — 1414 евро, в центральном регионе — 515 евро, а в северном регионе средняя цена квадратного метра в новостройке составила 603 евро.

В ведомстве заявляют, что средняя цена квадратного метра новой квартиры в Черногории в категории компаний в третьем квартале 2020 года составила 1109 евро, а в категории солидарного жилищного строительства — 492 евро.