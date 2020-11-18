Москва, , 17:05 — REGNUM Спад промышленного производства в России не будет сильно ускоряться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

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«Правительство правильно сделало, что не стало вводить локдаун. Может быть, это нехорошо с точки зрения снижения заболеваемости, но это хорошо для экономики и для всей страны, — пояснил Зубец. — Власти взяли на себя ответственность за тот формат преодоления кризиса, который не подразумевает спада. И если в ноябре мы увидим продолжение спада, то он будет небольшим. Если бы снова объявили локдаун, то мы провалились бы на 9−10%. Но, слава богу, этого не планируется».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, промышленное производство в России в октябре выросло на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем.