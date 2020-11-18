Москва, , 17:01 — REGNUM Министру финансов РФ Антону Силуанову стоит помнить о том, что в мире не придумано другого способа разгонять экономику, кроме как увеличивая дефицит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал высказывание Силуанова о том, что нужно «не соблазняться на предложения о росте дефицита и увеличении долга».

«Что касается того, что дефицит — это якобы плохо, то в мире не придумано другого способа разгона экономики, кроме увеличения дефицита. Деньги берутся взаймы, вкладываются в крупные инфраструктурные проекты, которые как-то двигают экономику, — сказал Зубец. — Почему у нас в стране до сих пор нет сети скоростных железных дорог, я не понимаю. Китай каким-то образом сумел построить крупнейшую сеть скоростных железных дорог, и это обеспечивает мобильность населения. Почему мы не можем сделать хоть что-то подобное, совершенно непонятно».

Как подчеркнул Зубец, есть целый ряд очень крупных провалов в развитии российской экономики, которые связаны с тем, что правительство не инвестирует в крупные инфраструктурные проекты.

«А без них двинуть экономику вперед невозможно. Крупные инвестиционные проекты — это всегда в долг, — сказал Зубец. — И когда нам рассказывают, что мы не будем брать в долг, то это политика XIX века. Вот в XIX веке господину Силуанову аплодировали бы за то, что он не наращивает долгов, а держит бюджет профицитным. А современные финансовые механизмы построены на долгах».

Однако Зубец призвал не забывать, что вкладывать надо только тогда, когда есть ясные гарантии окупаемости.

«Если Силуанов не умеет считать окупаемость проектов и не знает, подо что можно брать в долг, а подо что нельзя, то пусть привлечет экспертов, — заметил экономист. — Если он не верит российским экспертам, то пусть привлечет иностранцев, которые посчитают ему окупаемость тех или иных проектов. А у нас Минфин — это самостоятельная сущность. Они живут в отрыве от интересов развития экономики и рассказывают истории о том, как хорошо, что бюджет профицитный или что дефицит небольшой. Но для всей остальной страны это плохо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанова за призывы остерегаться дефицита раскритиковали экономисты Михаил Делягин и Михаил Хазин.

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