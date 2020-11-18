Курган, , 17:00 — REGNUM В Курганской области на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш» на 126 км, в районе Шумихи 20 ноября на 15 минут полностью остановят движение. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».

Движение приостановят с 14;00 до 14:15 по местному времени (с 12:00 до 12:15 мск) в связи с проведением работ по установке П-образной опоры для комплексного обустройства пешеходного перехода.

Автомобилистам необходимо учитывать данную информацию при планировании своего маршрута, подчеркнули в дорожной службе.