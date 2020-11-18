Москва, , 16:52 — REGNUM На сегодняшний день складывается впечатление, что российская экономика сама преодолела последствия пандемии, а роль правительства РФ оказалась минимальной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал слова заместителя министра финансов РФ Владимира Колычева, который сказал, что политика экономических властей РФ «подстроилась под неожиданное развитие событий».

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«У меня есть ощущение, что экономика выехала из кризиса сама собой и собственными силами, — сказал Зубец. — Вклад правительства оказался незначительным и близок к нулю. В Америке залили 6 трлн долларов и после выборов президента зальют еще. У нас вся суммарная помощь промышленности была копеечной. А малый и средний бизнес, который пострадал от коронавирусных ограничений, выжил благодаря собственным накоплениям. Финансовая политика подстроилась к кризису в том смысле, что были увеличены выплаты безработным, детские пособия, экстренные пособия малоимущим и так далее. В этой части у нас была какая-то осмысленная политика, хотя у нас все было гораздо скромнее, чем в Европе или в США. Но что-то мы увидели».

Однако, как подчеркнул Зубец, это «что-то» было копейками по сравнению с потребностями населения.

«Также стоит отметить, что лоббистам от строительного комплекса удалось пробить льготные ипотечные программы для многодетных семей и для молодежи, — сказал Зубец. — Какая-то поддержка тут была. А какие-то другие серьезные программы поддержки бизнеса я не видел. Иными словами, вклад правительства в спасение российской экономики весьма невелико».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Каленов заявил, что в настоящее время в России не приходится говорить о нормализации ситуации с промышленным производством.

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