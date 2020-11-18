Москва, , 16:47 — REGNUM Итоги состоявшейся встречи комитета министров ОПЕК+ не принесли инвесторам ожидаемой ясности, поскольку участники рынка не услышали официальных рекомендаций от представителей стран-экспортеров, и вопрос о дальнейшей судьбе сделки после декабря 2020 года так и остался главной интригой. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Согласно действующему соглашению ОПЕК+, страны — участницы сделки планируют увеличение добычи нефти примерно на 2 млн баррелей в сутки. Однако на фоне слабого спроса, вызванного распространением второй волны пандемии COVID-19, и резкого роста объемов добычи в Ливии, подобное увеличение предложения на рынке способно привести к дисбалансу спроса и предложения, что негативно отразится на ценах», — сказал Галактионов.

Он напомнил, что крупнейшие нефтеэкспортеры, включая Саудовскую Аравию, призвали других участников сделки ОПЕК+ более гибко реагировать на потребности нефтяного рынка и быть готовыми к изменению условий в случае возникновения такой необходимости: «В свою очередь, вице-премьер России Александр Новак также отметил важность объединенных усилий альянса в процессе балансировки нефтяного рынка, однако не сообщил о готовности продлить сокращение добычи в 2021 году со стороны России».

Галактионов отметил, что в ближайшее время одним из сценариев балансировки рынка может быть продление действующих соглашений по сокращению объемов добычи на уровне 7,7 млн баррелей в сутки на период от трех месяцев до полугода в 2021 году: «Решение об этом может быть принято уже на ближайшей встрече ОПЕК+, которая состоится 30 ноября — 1 декабря».

Специалист подчеркнул, что по итогам встречи 17 ноября цены на нефть остались стабильными, а фьючерсы на Brent по завершению торговой сессии закрылись на уровнях предыдущего дня: «По нашим оценкам, несмотря на то, что по краткосрочный взгляд на инструмент остается нейтральным, мы ожидаем, что в случае появления даже неофициальной позитивной информации по сделке ОПЕК+ возможен импульсный рост цен на нефть в район 46 долларов за баррель. В противном случае техническая картина указывает на ложный пробой 44 долларов за баррель, что может привести к умеренной коррекции цен в рамках актуального торгового диапазона».

Галактионов также указал, что вечером 17 ноября на рынок поступили статистические данные от Американского института нефти (API): «Согласно статистике API, запасы нефти в США выросли на минувшей неделе на 4,2 млн баррелей по сравнению с ожидаемыми 1,7 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге возросли на 1,6 баррелей. Запасы бензина выросли на 256 тысяч баррелей (прогноз +87 тысяч), запасы дистиллятов сократились на 5 млн баррелей (прогноз — 1,5 млн). Импорт нефти увеличился на 210 тысяч баррелей в сутки. Рынок воспринял эту статистику как умеренно негативную, поскольку отрицательный эффект резкого роста запасов нефти отчасти компенсируется падением запасов дистиллятов».