Ростов-на-Дону, , 16:44 — REGNUM Дочернее предприятие американской компании Cargill реконструирует зерновой терминал в Ростове-на-Дону. Соглашение между инвестором и донским правительством подписано на полях Транспортного форума России в Москве сегодня, 18 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

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Объём инвестиций в реализацию проекта составит 1,5 млрд рублей. Реконструкция затронет причальную набережную, а также инфраструктуру по приёмке и перевалке зерна. В результате мощность зернового терминала увеличится до 1 млн тонн в год.

В настоящее время на долю Ростовской области приходится более трети общероссийского экспорта зерновых, четверть — экспорта масложировой продукции, а также овощей. Для решения задачи по наращиванию экспорта необходимо развивать портовые мощности, уверен глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что на международном форуме «Транспортная неделя» делегация Ростовской области представит инвестпроекты на сумму более 325 млрд рублей.

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