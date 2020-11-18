Киев, , 16:34 — REGNUM Недальновидные решения министерства энергетики Украины привели к срыву сроков ремонтных работ на атомных электростанциях страны.

Об этом говорится в официальном заявлении госкомпании-оператора АЭС Украины «Энергоатом», которое было обнародовано сегодня, 18 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В «Энергоатоме подчеркнули, что график ремонта энергоблоков АЭС разрабатывался заранее и учитывал многочисленные технические факторы, включая балансовое нагрузки, время года, технические нормы и правила.

Проблемы начались после принятого в апреле из-за весеннего локдауна решения минэнерго о сокращении производства «Энергоатома» на нынешний год с 80,6 млрд до 73,7 млрд кВт-ч.

В заявлении отмечается, что решение не учитывало ни технических нормативов эксплуатации энергоблоков АЭС, ни графиков планового ремонта:

«В результате впервые в истории украинской атомной отрасли сразу три энергоблока были выведены в резерв на 1−3 месяца, а остальные работали с ограничениями мощности на 10−40%».

«Энергоатом» отмечает, что именно искусственные ограничения производства электроэнергии на АЭС в апреле-августе привели к текущей ситуации, когда АЭС оказались не готовы к зиме.

ИА REGNUM напоминает, что 10 ноября и. о. министра энергетики Украины Ольга Буславец объявила, все энергетические компании Украины в полной мере готовы к зиме, кроме оператора всех АЭС страны «Энергоатома», который не успел вовремя завершить ремонт ряда энергоблоков. Буславец подчеркнула, что покрывать соответствующий дефицит атомной электроэнергии будут тепловыми генерациями.