Нижний Новгород, , 16:32 — REGNUM Центр безопасности дорожного движения Нижегородской области объявил тендер на сумму более 999,5 млн рублей на установку в Нижнем Новгороде интеллектуальной системы управления дорожным движением.

Отмечается, что комплекс работ по ее внедрению состоит из пяти этапов, первый из которых должен быть выполнен не позднее 15 июня 2021 года, а финальный — до 1 июня 2024 года.

В рамках этого дорогостоящего проекта будет возведен центр управления системой автоматизации дорожного движения и установлены «умные» светофоры и остановки, а также спецоборудование для наблюдения за транспортным потоком и состоянием дорог.

Деньги на новую транспортную систему будут выделены как из федерального бюджета, так и из региональной казны.