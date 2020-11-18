Москва, , 15:53 — REGNUM Министерства и ведомства обязаны проводить закупку компьютерного оборудования и программного обеспечения через тендеры. Именно здесь кроется большинство злоупотреблений, которые на первый взгляд вообще невозможны, а на второй очень даже происходят, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Центра бухгалтерских услуг Ольги Власовой» Ольга Власова, комментируя данные Счётной палаты РФ о закупках IT-оборудования.

«Государство проделало большую работу по обелению госзакупок, но именно область нематериального хуже всего подлежит контролю. Компьютеры или поставлены, или не поставлены, остается только проверить рыночную стоимость.

А вот программное обеспечение такой проверке не подлежит. По одной простой причине — нет аналогов на рынке, не с чем сравнивать. Любой разработчик скажет вам об уникальности своего продукта.

Да, программное обеспечение будет зарегистрировано, получено свидетельство о регистрации, но вот стоимость его, а также техническая поддержка этого обеспечения раздуваются в разы.

Государство задекларировало цифровую экономику, поэтому не удивительно, что именно в эту сферу и переместились интересы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным СП РФ, в 2019 году расходы целого ряда российских министерств и ведомств на информационные технологии существенно выросли.

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