Москва,
18 ноября 2020, 15:53 — REGNUM Министерства и ведомства обязаны проводить закупку компьютерного оборудования и программного обеспечения через тендеры. Именно здесь кроется большинство злоупотреблений, которые на первый взгляд вообще невозможны, а на второй очень даже происходят, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Центра бухгалтерских услуг Ольги Власовой» Ольга Власова, комментируя данные Счётной палаты РФ о закупках IT-оборудования.
«Государство проделало большую работу по обелению госзакупок, но именно область нематериального хуже всего подлежит контролю. Компьютеры или поставлены, или не поставлены, остается только проверить рыночную стоимость.
А вот программное обеспечение такой проверке не подлежит. По одной простой причине — нет аналогов на рынке, не с чем сравнивать. Любой разработчик скажет вам об уникальности своего продукта.
Да, программное обеспечение будет зарегистрировано, получено свидетельство о регистрации, но вот стоимость его, а также техническая поддержка этого обеспечения раздуваются в разы.
Государство задекларировало цифровую экономику, поэтому не удивительно, что именно в эту сферу и переместились интересы», — высказал свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным СП РФ, в 2019 году расходы целого ряда российских министерств и ведомств на информационные технологии существенно выросли.
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