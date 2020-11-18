Загреб, , 15:45 — REGNUM Tesla Motors открыла свой первый магазин в Хорватии в торговом центре Avenue Mall в Загребе. Отныне электромобили Tesla можно будет купить в Хорватии по цене от 40 тысяч евро и выше.

Компания также опубликовала номер телефона службы помощи на дорогах для водителей в Хорватии, а также цены на автомобили, выраженные в кунах. В продаже Tesla Model 3, X и S, которые варьируются от стартовой цены Model 3 в 327 490 кун или около 40 000 евро до самой роскошной модели S, цена которой достигает 1 057 490 кун (около 140 000 евро).

Tesla объявила об открытии магазина в Загребе в первом квартале 2020 года, а два месяца назад опубликовала объявление, в котором ищет двух сотрудников для офиса в Загребе. Речь шла о менеджере по продажам и доставке и Tesla Advisor, сообщает BIZInfo.

Основатель Tesla, миллиардер Илон Маск объявил в Твиттере год назад, что откроет офисы в Словакии, Хорватии, Сербии и большинстве других стран Восточной Европы в первой половине 2020 года, когда еще нельзя было предвидеть надвигающуюся пандемию.