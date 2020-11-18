Душанбе, , 15:40 — REGNUM По итогам января—октября 2020 года Таджикистан получил гуманитарную помощь на сумму $41,7 млн, сообщили в агентстве по статистике при президенте республики.

Общий вес гуманитарной помощи составил 19 тонн. На долю Китая приходится — 41,8%, Узбекистан — 9,9%, Турцию — 9,8%, Индию — 7,7%, Россию — 6,6%, Казахстана — 4,5%.

Таджикистан также получил безвозмездную финансовую помощь международных финансовых институтов, в том числе $11,3 мнл — от Всемирного банка, $2 млн — от Азиатского банка развития и $350 тыс. — от Исламского банка развития.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе—сентябре 2020 года Таджикистан получил гуманитарную помощь на сумму $38,2 млн. Таким образом, в октябре в республике направлена помощь на $3,5 млн.

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