Москва, , 15:40 — REGNUM Днем 18 ноября рубль укрепляется в цене, но его рост в отношении иностранных валют смотрится довольно вялым, заявила корреспонденту ИА REGNUMстарший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар торгуется по 76,03 руб., пока еще остается в пределах 76−77 руб. Евро стоит 90,35 руб. и может торговаться краткосрочно в границах 90,15−92,00 руб.

Нужно понимать, что «россиянин» укрепляется не потому, что стал фантастически силен и к нему вернулось доверие населения и инвесторов, а потому, что доллар слаб на фоне ожидания расширения стимулирования экономики в США.

У рубля есть локальная поддержка в виде спроса на отечественную валюту на внутреннем рынке из-за агрессивных аукционов Минфина по размещению ОФЗ, но это временно.

Фундаментально рубль слаб, и рынок быстро вернет его в привычное положение», — считает эксперт.

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