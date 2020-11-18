Подгорица, , 15:35 — REGNUM Неопределенность в отношении нового правительства может негативно повлиять на кредитный рейтинг Черногории, считает эксперт, главный редактор портала Investitor. me Райко Милич.

По словам эксперта, проблемы и неопределенности, связанные с формированием нового правительства Черногории, могут негативно повлиять на его доверие к международным кредитным учреждениям, включая сам кредитный рейтинг Черногории, что в конечном итоге может привести к трудностям с дальнейшим заимствованием, необходимым для поддержания государственных финансов.

«Государственный долг бьет рекорды, и в следующем году, напоминает он нам, мы будем обязаны выплатить не менее полумиллиарда евро старого долга, и поступит первый взнос китайского кредита на строительство дороги Бар-Боляре», — отметил эксперт.

Прогнозы Всемирного банка, напоминает Милич, показывают, что государственный долг увеличится до 93% ВВП в этом году в конце этого года, а в следующем году — еще на процент.