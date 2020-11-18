Москва, , 15:21 — REGNUM В настоящее время в России не приходится говорить о нормализации ситуации с промышленным производством. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал новость о том, что падение промышленного производства в России ускорилось до 5,9%.

Заброшенный завод

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"Скорее всего, сокращение промышленного производства будет более значительным и выйдет за рамки 4,1%, прогнозируемые Минэкономразвития, — сказал Каленов. — Основная причина, конечно, это пандемия коронавируса и та неопределенность, которая кроется за ней. Вирус болезненно ударил по большинству российских предприятий. При этом еще не успела закончиться первая волна, а мы уже остро ощущаем вторую. А к концу зимы и к началу весны предрекают третью. Многие европейские государства повторно вводят суровые ограничительные меры. В России общенационального локдауна пока нет, но отдельные регионы уже переходят к жестким ограничениям».

Неблагоприятные ожидания, как пояснил Каленов, нарастают, спрос потребителей падает, а компании ведут себя крайне осторожно.

«Все это, конечно, усиливает темпы падения производства, — сказал Каленов. — И говорить о нормализации ситуации пока не приходится, ощутимые изменения могут произойти только с улучшением эпидемиологической обстановки. В ближайшее время производители откажутся от инвестиций и будут повышать цены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, промышленное производство в России в октябре выросло на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении сократилось на 5,9%.

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