Киев, , 14:35 — REGNUM В октябре 2020 года количество украинских домохозяйств, имеющих долги за потреблённый газ, увеличилось до 60%. Об этом заявил заместитель главы правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов (АПЭ) Украины Евгений Нацвин-Степанов, сообщило 18 ноября издание Delo.ua.

«По итогам октября, ситуация с оплатой ресурса стремительно ухудшается: по обобщённым данным членов ассоциации, количество домохозяйств-должников увеличилось до 60%», — рассказал он.

Эксперт отметил, что ранее ситуация с долгами выглядела оптимистично, поскольку в предыдущие месяцы люди рассчитывались с ранее накопленными долгами, а также потребляли мало газа.

По его словам, доги за газ являются наиболее значительной частью долгов за коммунальные услуги на Украине.

«Долг населения за потребленный природный газ и услугу по его доставке на начало октября 2020 года превысил 21,1 млрд грн из общего долга населения за жилищно-коммунальные услуги в объеме 54,3 млрд грн (более 750 и более $1,93 млрд соответственно — ИА REGNUM)», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший исполнительный директор компании НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что с января по сентябрь 2020 года компания получила убыток в размере $664 млн в гривневом эквиваленте, однако «Нафтогаз» не спешит публиковать официальный отчёт, в котором данная цифра найдёт своё подтверждение.

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