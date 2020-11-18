Киев, 18 ноября 2020, 14:35 — REGNUM В октябре 2020 года количество украинских домохозяйств, имеющих долги за потреблённый газ, увеличилось до 60%. Об этом заявил заместитель главы правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов (АПЭ) Украины Евгений Нацвин-Степанов, сообщило 18 ноября издание Delo.ua.
Эксперт отметил, что ранее ситуация с долгами выглядела оптимистично, поскольку в предыдущие месяцы люди рассчитывались с ранее накопленными долгами, а также потребляли мало газа.
По его словам, доги за газ являются наиболее значительной частью долгов за коммунальные услуги на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший исполнительный директор компании НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что с января по сентябрь 2020 года компания получила убыток в размере $664 млн в гривневом эквиваленте, однако «Нафтогаз» не спешит публиковать официальный отчёт, в котором данная цифра найдёт своё подтверждение.
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