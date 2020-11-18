Воронеж, , 14:31 — REGNUM Администрация Воронежа расторгла несколько договоров на охрану школ, об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города 18 ноября. Речь идёт о расторжении девяти договоров с компаниями из Сыктывкара и Оренбурга на сумму почти 74 млн рублей.

«В конкурсе по организации охраны муниципальных общеобразовательных учреждений и Дворца творчества детей и молодежи, помимо воронежских предприятий приняли участие компании из Сыктывкара и Оренбурга, которые были признаны победителями в нескольких лотах. Однако в течение недели по обоюдному согласию заключенные с ними договора были расторгнуты. В настоящее время готовится новая конкурсная документация для проведения торгов по охране школ в следующем полугодии», — уточнили в пресс-службе.

Временные контракты на охрану заключены с предприятиями, осуществлявшими охрану этих учебных заведений ранее. На данный момент, уточнили в мэрии, все 120 школ в Воронеже охраняют воронежские ЧОПы, за счёт бюджета.

Тендеры на охрану 120 школ города были объявлены в сентябре, общая сумма контракта — 87,8 млн рублей. Как сообщало ИА REGNUM, решение о переводе охраны всех школ Воронежа на городской бюджет было принято летом 2020 года, по оценке чиновников, расходы бюджета на эти цели ежегодно составят около 161,4 млн рублей.