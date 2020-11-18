Москва, , 14:28 — REGNUM Дефицит бюджета — это не проблема для страны, которая развивается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который призвал «не соблазняться на предложения о росте дефицита».

«Весь мир живет с дефицитом бюджета. С дефицитом бюджета прекрасно живут даже страны, которые пользуются чужой валютой. И более того, дефицит бюджета — это не есть проблема вообще. Сейчас дефицит бюджета в РФ крохотный. В США в свое время был дефицит бюджета 10% ВВП, — сказал Делягин. — И причем тут вообще дефицит? У правительства накоплены огромные резервы. Если их направить на благо страны, то формально у нас будет дефицит бюджета. Деньги вернутся в оборот, и произойдет снижение инфляции за счет роста деловой активности. Но Силуанов, наверное, не понимает простейших экономических вещей. Он, видимо, считает, что чем меньше денег у народа, тем лучше для народа. Насколько можно судить, это его фундаментальная позиция».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что чем хуже ситуация в российской экономике, тем активнее Минфин РФ накапливает бюджетные резервы.

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