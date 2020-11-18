Цхинвал, , 14:28 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов во время визита в Москву обсудил с членами правительства России проблемные вопросы, связанные с оформлением грузов на посту «Нижний Зарамаг» на российско-югоосетинской границе. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба главы Южной Осетии.

«В ходе встречи была определена «дорожная карта» решения проблемных вопросов, возникающих при перевозке грузов, — говорится в сообщении пресс-службы. — Было отмечено, что выработанные решения будут направлены на устранение препятствий и трудностей на таможенном посту «Нижний Зарамаг».

Сообщается, что с российской стороны в обсуждении принимали участие временно исполняющий обязанности председателя правительства Геннадий Бекоев и глава Государственного таможенного комитета Мурат Цховребов.

Отмечается, что на КПП «Нижний Зарамаг» на протяжении нескольких лет российские таможенники часто не пропускают на территорию Южной Осетии автомобили из-за проблем с документами, сопровождающие грузы. Этот вопрос не раз поднимался Цхинвалом.