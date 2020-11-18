Пенза, , 14:08 — REGNUM В Пензе на благоустройство, озеленение, содержание скверов, бульваров, памятников в 2021 году планируется направить 101 млн рублей. Об этом сообщила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина.

С ее слов, 21 млн рублей заложен на ликвидацию несанкционированных свалок, приведение в порядок контейнерных площадок и покос травы. Денежные средства на социальную сферу и расходы, предусмотренные на выполнение указов президента РФ, заложены в полном объеме. План мероприятий по выполнению муниципальных программ будет корректироваться, исходя из реальных возможностей бюджета, добавила начальник управления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в ходе осеннего месячника в Пензе была запланирована масштабная высадка деревьев. Так, в городе появятся более двух тысяч лип, рябин, кленов, берез. В 2021 году местные власти проведут мероприятия по благоустройству цветников.

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