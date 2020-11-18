Москва, , 13:54 — REGNUM Чем хуже ситуация в российской экономике, тем активнее Минфин РФ накапливает бюджетные резервы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова министра финансов России Антона Силуанова о том, что бюджет России накопил запас прочности.

«Позиция Силуанова имела бы право на существование, если бы мы до проблем марта 2020 года резервы копили, а после начала серьезных проблем начали их тратить, — сказал Делягин. — Но Силуанов, вероятно, никогда не читал отчет собственного Министерства финансов по исполнению бюджета, потому что в последние три месяца у нас идет бурный рост бюджетных резервов. У нас за август-сентябрь бюджетные резервы выросли почти на триллион рублей, за октябрь еще примерно на полтора триллиона. Поэтому сейчас у нас неиспользуемые остатки на счетах федерального бюджета более 15 трлн рублей. Но бюджетный резерв — это инструмент разрушения страны».

Поэтому, как сказал Делягин, чем хуже в стране ситуация, тем более интенсивно Минфин РФ накапливает бюджетные резервы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин сравнил политику Силуанова с действиями одного из персонажей «Мертвых душ».

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