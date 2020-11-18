Москва, , 13:52 — REGNUM Запасы прочности российской экономики создаются за счет ее разрушения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что бюджет РФ накопил запас прочности, без которого было бы сложно.

«Это тот случай, когда формально правильное заявление и соответствующее обыденному здравому смыслу является глубочайшей ложью, — сказал Делягин. — Во-первых, самый большой запас прочности — это работающая экономика. А запасы, о которых говорит Силуанов, создаются за счет уничтожения экономики и ее разрушения. По принципу Плюшкина. Но разница между Силуановым и Плюшкиным в том, что Плюшкин доводил своих крестьян до голода, но сам голодал вместе с ними и ходил в обносках. О Силуанове такого сказать нельзя. Он, по всей видимости, не применяет к себе тех рецептов, которые навязывает стране».

Во-вторых, к качестве примера Делягин предложил сравнить удары, которые испытали на себе экономики Китая и России.

«Посмотрите, Китай оправился, и уже там экономический рост. А потому что китайцы все вкладывают в работу. Если у них спросить, какой у вас бюджетный резерв, то они вообще не поймут, о чем идет речь. Просто не поймут. Деньги должны работать. Но правительство убивает российскую экономику, вытаскивая из нее деньги, необходимые для развития, и замораживая их в бюджете. И гордится этим, — сказал Делягин. — Но бухгалтеры не подозревают, что деньги можно инвестировать. Они считают, что деньги можно только тратить. Видимо, единственные инвестиции, которые они понимают, это иностранные».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин оценил слова Силуанова о непредвиденном кризисе.

Читайте ранее в этом сюжете: Делягин раскритиковал Силуанова за «игнорирование реальности»

Читайте развитие сюжета: Бюджетные резервы стали инструментом разрушения РФ – Михаил Делягин