Пенза, , 13:51 — REGNUM Для выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет из федерального бюджета в Пензенскую область поступит дополнительно 917,5 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Средства поступят из резервного фонда правительства. Всего в регион на эти выплаты направлено порядка 61,8 млрд рублей. Дополнительное финансирование связано с ростом количества детей, чьи родители имеют право на данные выплаты, которые начались с 1 июня текущего года.

Введены ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет президентом России Владимиров Путиным с 1 января 2020 года. Оформить его можно в МФЦ, органах соцзащиты или подав электронное заявление на портале госуслуг. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума. В Пензенской области это почти 5 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе в текущем году жилищные сертификаты получили 111 молодых семей на общую сумму 36,4 млн рублей из регионального бюджета. Из них 99 семей уже улучшили свои жилищные условия. Остальные — оформляют документы и находятся в поиске жилья. На очереди остаются 665 молодых семей.

Читайте также: В Пензе более 650 молодых семей стоят в очереди за жилищными сертификатами

Читайте также: Что купит многодетная семья на 124 рубля: как живут семьи с детьми в ПФО