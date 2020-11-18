Барнаул, , 13:42 — REGNUM Производство и реализация пива значительной мере помогла пополнить осудивший в период эпидемии коронавируса бюджета Алтайского края. Как пишет телеграм-канал Политцентр, еще весной 2020 года правительство края давало пессимистичные прогнозы: пандемия обрушит экономику региона.

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"Однако, к концу года налоговые поступления в бюджет показали, что с экономикой все хорошо. Прекрасно чувствует себя малый и средний бизнес. Массового прекращения деятельности юрлиц не случилось. Но особенно порадовали возросшие поступления в бюджет от реализации и производства пива», — отмечают авторы канала.

И действительно, согласно официальным данным Алтайкрайстата, за январь-октябрь 2020 индекс производства пищевых продуктов в регионе составил 106% (в сравнении с предыдущим аналогичным периодом), а производства напитков — 105%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине сентября 2020 г. депутат Барнаульской городской думы и директор по стратегии ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александр Локтев, комментируя федеральные новшества в законодательстве, заявил что не понимает, зачем вводить маркировку пива, если есть ЕГАИС.

«Помимо того, что это — дополнительная финансовая нагрузка, нужны ещё и люди, которые этот процесс будут контролировать. Сомневаюсь, что будет какой-то нужный эффект, если, повторюсь, есть уже ЕГАИС», — пояснил депутат.

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