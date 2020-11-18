Москва, , 13:41 — REGNUM Нефтяные котировки растут 18 ноября выше 44 дол. за баррель Brent. Их поддерживают несколько факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Накануне техническая группа ОПЕК+ предложила отложить на 3−6 месяцев запланированное с января 2021 г. увеличение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Окончательное решение должно быть принято на встрече министров стран ОПЕК+ с 30 ноября по 1 декабря.

Это наложилось на общий оптимизм сырьевых рынков в последние дни из-за известий об успехах в разработке вакцин от коронавируса.

Позитив, правда, локально оказался ограничен тем, что запасы нефти в США повысились на 4,2 млн баррелей на прошедшей неделе при прогнозе роста только на 2 млн баррелей, по данным института API.

18 ноября важным для рынка станет информация о запасах и добыче в США от официального источника — минэнерго США.

В течение дня наиболее вероятный диапазон движения цены — $43,60−44,50 за баррель Brent», — считает эксперт.

Читайте также: Рынок нефти остаётся в подвешенном состоянии