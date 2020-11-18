Чита, , 13:24 — REGNUM Министерство финансов Забайкальского края перечислило более 640 миллионов рублей на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы региона. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главы краевого минфина Веры Антроповой.

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«В эту сумму входит не только заработная плата, но и субвенции на дошкольное и общее образование», — пояснила чиновница.

Ранее первый вице-премьер правительства региона Андрей Кефер отмечал, что региональный кабмин нашёл средства для выплаты зарплат бюджетникам до конца декабря 2020 года.

«Проведена весьма серьёзная работа по дополнению лимитов и поиска источников на заработную плату. Государственным учреждениям на всю сеть выделено 804,8 миллиона рублей, что по расчётам Минфина позволит закрыть 11,5 месяца потребности по зарплате. Этот вопрос мы считаем решённым», — сказал Андрей Кефер.

Известно, что размер дополнительной финансовой помощи районам Забайкальского края за октябрь месяц составил около 1,5 миллиарда рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с эпидемией коронавируса, весь апрель 2020 года и последующие месяцы российские регионы ушли в самоизоляцию, закрылись многие предприятия. Президент России Владимир Путин и правительство реализуют несколько пакетов антикризисных мер, направленных на поддержку населения бизнеса и экономики в целом.