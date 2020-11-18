Санкт-Петербург, , 13:42 — REGNUM В Петербурге сократился бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год. Такую поправку в законопроект о бюджете ТФОМС одобрили городские депутаты 18 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Поправку предложил губернатор Александр Беглов. Согласно документу, вместо 122 млрд рублей доходов и расходов фонда в 2021 году останется только 120,9 млрд рублей.

Власти объяснили это тем, что федеральные субвенции петербургскому фонду сократились на 1,1 млрд рублей.

Напомним, в бюджет ТФОМС текущего года, наоборот, добавят 1,7 млрд рублей. Целиком он составит 120,7 млрд рублей в 2020 году. Дополнительные средства пойдут на борьбу с пандемией коронавируса.

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