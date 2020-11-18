Ставрополь, , 13:27 — REGNUM Реализация инвестпроекта по строительству Бондаревской ветроэлектростанции (ВЭС) стартовала в Ипатовском городском округе Ставропольского края. Объект станет третьим ветропарком на территории региона, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе краевого министерства энергетики, промышленности и связи.

Строительством ветроэлектростанции занимается АО «Новавинд», входящее в госкорпорацию «Росатом», отвечающую за реализацию проектов в области ветроэнергетики. Объем инвестиций в ее создание превышает 16 млрд рублей.

Мощность новой ВЭС составит 120 МВт, ее плановая среднегодовая выработка — около 354 млн кВт.ч. Такие показатели обеспечат 48 ветроэнергетических установок (ВЭУ) по 2,5 МВт установленной мощности.

В настоящее время на объекте идут работы по подготовке фундаментов ВЭУ. По данным министерства, для этого мобилизовано 15 единиц строительной техники, привлечено более 50 рабочих и инженерно-технических специалистов. Также запущен бетонный мини-завод производительностью 135 кубометров смеси в час.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство первой ветростанции на Ставрополье началось осенью 2019 года в Кочубеевском районе, к возвещению второй ВЭС приступили летом текущего года в Новоалександровском городском округе.