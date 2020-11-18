Москва, , 13:18 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, продлевающий заморозку выплат долгов по советским вкладам, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Устанавливается очередной срок, после которого государство обязуется выплачивать долги по советским вкладам — до 1 января 2024 года.

Сейчас законодательство РФ устанавливает обязанность государства по восстановлению и обеспечению сохранности ценности денежных сбережений граждан Российской Федерации, помещенных на вклады в Сберегательный банк Российской Федерации (Государственные трудовые сберегательные кассы СССР, действовавшие на территории РСФСР; Российский республиканский банк Сбербанка СССР; Сбербанк РСФСР) в период до 20 июня 1991 года — суммарный объем обязательств в ценах 1991 года составляет 315,3 млрд рублей.

Также речь идет о средствах, помещенных на вклады в организации государственного страхования Российской Федерации (ранее организации государственного страхования СССР, действовавшие на территории РСФСР; организации государственного страхования РСФСР) по договорным (накопительным) видам личного страхования в период до 1 января 1992 года — суммарный объем обязательств в ценах 1991 года составляет 29,4 млрд рублей.

Кроме того, имеются в виду средства, помещенные в государственные ценные бумаги (СССР и РСФСР), размещение которых производилось на территории РСФСР в период до 1 января 1992 года — суммарный объем обязательств в ценах 1991 года составляет 0,84 млрд рублей.

Суммарно гарантированные сбережения граждан в ценах 1991 года составляют 345,54 млрд рублей, отмечает правительство РФ.

Объем средств, необходимых для погашения целевых долговых обязательств Российской Федерации, в которые переведены гарантированные сбережения, оценен в 2021 году в 48,14 трлн рублей, в 2022 году — в 50,10 трлн рублей и 2023 году — в 52,1 трлн рублей.

По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, наследники владельцев вкладов могут рассчитывать на компенсацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума продлевает мораторий на выплату советских вкладов