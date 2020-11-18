Грачёвский район, , 13:13 — REGNUM На территории Грачёвского района Оренбургской области выявлена массовая гибель кабанов. У животных обнаружен вирус африканской чумы свиней (АЧС). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 18 ноября в Управлении Россельхознадзора по региону.

По данным ведомства, падёж диких свиней зафиксирован в лесной зоне на территории охотхозяйства ООО «Зеленая роща». В настоящее время осуществляется купирование и ликвидация эпизоотического очага (сжигание трупов павших животных, дезинфекция места сжигания трупов). Принимаются необходимые меры по установлению карантинных мероприятий.

АЧС не опасна для людей, но смертельна для свиней. Вирусное заболевание не поддается лечению или профилактике с помощью вакцин. Болезнь распространяется стремительно и наносит огромный ущерб сельскому хозяйству.