Ростов-на-Дону, , 13:06 — REGNUM На форуме «Транспортная неделя» в Москве делегация Ростовской области представит инвестпроекты на сумму, превышающую 325 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мишустин на форуме «Транспорт России» — все новости»

«Ростовская область едет на транспортный форум, как всегда, с большим портфелем инвестпроектов более чем на 325 млрд рублей. Это те проекты, которые уже реализуются в Ростовской области в различных направлениях дорожно-транспортного комплекса. Кроме того, мы намерены заключить ряд соглашений с новыми инвестициями и по новым объектам», — отметил донской губернатор Василий Голубев, возглавляющий делегацию Ростовской области.

В числе представленных в Москве проектов — создание Ростовского транспортного кольца и обхода Аксая, мостового перехода в Волгодонске, строительства Багаевского гидроузла, портовые проекты, реализация проекта «Таганрогский трамвай».

Читайте развитие сюжета: «Дочка» Cargill реконструирует зерновой терминал в Ростове-на-Дону