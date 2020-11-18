Москва, , 13:05 — REGNUM Более 900 предпринимателей в Москве продлили срок уплаты штрафов за земельно-имущественные правонарушения, сообщил 18 ноября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Он напомнил, что в июне 2020 года малые и средние предприятия получили возможность продлить срок уплаты штрафов за правонарушения в сфере имущественно-земельных отношений на срок до 180 дней. Такой мерой поддержки уже воспользовались свыше 900 предпринимателей.

«Только по постановлениям Госинспекции по недвижимости города Москвы такой мерой воспользовались более 900 субъектов малого и среднего бизнеса, которые смогли отложить уплату штрафов на общую сумму около 200 млн рублей и направить эти средства на поддержку своего бизнеса и сотрудников», — сказал Ефимов.