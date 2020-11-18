Москва, , 12:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в открытии участка федеральной автотрассы Р-254 «Иртыш». Торжественная церемония прошла в формате телемоста в рамках «Транспортной недели — 2020».

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Перед открытием начальник ГИБДД Михаил Черников и руководитель Росавтодора Андрей Костюк рассказали премьер-министру о перспективных планах реализации нацпроекта безопасных дорог.

После этого строители отчитались о завершении реконструкции участка трассы Р-254, протяженность которой составляет 13 км. Также было возведено три транспортных развязки с путепроводами.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 году в Коченёвском районе Новосибирской области открылось движение по десятикилометровому участку автодороги Р-254 «Иртыш». Расширение мощности сибирского транзита по Р-254 между Юго-Восточной Азией и Западной Европой должно подтолкнуть развитие населенных пунктов, расположенных у магистрали, считают в регионе.

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