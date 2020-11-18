Махачкала, , 12:43 — REGNUM В Дагестане продолжаются ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в нескольких районах республики. Из-за сильного ветра с ливневыми дождями, которые накрыли республику 15 ноября и продолжаются до сих пор, свет периодически отключается в разных населенных пунктах.

Ремонт ЛЭП © ИА Regnum

В настоящее время устранением неполадок занимаются 42 аварийные бригады в составе 168 человек. Кроме того, ожидается прибытие в республику дополнительных сил из соседних субъектов СКФО.

«По поручению первого заместителя генерального директора — главного инженера «Россетей» Андрея Майорова, выданному 17 ноября, сегодня в республику прибудут дополнительные силы и средства из соседних регионов», — говорится в сообщении пресс-службы компании «Россети».

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Напомним, 16 ноября в Дагестане из-за аварии на электросети без света остались около 113 тыс. жителей республики. В компании «Россети» уточнили, что нарушение электроснабжения происходит не на тех объектах, в ремонт которых было вложено в последние три года несколько миллиардов рублей.

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