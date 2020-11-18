Москва, , 12:38 — REGNUM Российский премьер-министр Михаил Мишустин положительно оценил работу международного аэропорта «Шереметьево» в условиях пандемии коронавируса. Об этом Мишустин заявил 18 ноября на форуме «Транспорт России».

Он отметил, что в период пандемии сложилась довольно сложная ситуация, однако аэропорт сохранил инвестиции и реализовал планы, намеченные ещё до начала распространения нового вируса. Перевозка пассажиров осущаествлялась стабильно.

«Хочу вас поблагодарить за организацию столь сложной работы в период пандемии», — сказал Мишустин.

В рамках форума он ознакомился с презентацией инфраструктурных проектов воздушной гавани и выразил уверенность, что известный мировой бренд «Шереметьево» станет «краше, лучше».

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