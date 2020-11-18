Москва, , 12:36 — REGNUM Экономия времени с помощью поездок по платным скоростным трассам увязана с экономикой, себестоимостью продукции и развитием регионов. Об этом заявил председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

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"Пользователь голосует деньгами. Удивительная вещь: год интересный с точки зрения пандемии, мы в мае были в замешательстве, но по итогам года пользователь по дорогам поехал. Появилась абсолютно другая услуга: трасса Москва — Санкт-Петербург, по которой мы едем даже не шесть, а пять часов. А что такое целый час? Это экономика, себестоимость продукции, развитие регионов. Мы чётко понимаем, что, говоря о трассе Москва — Казань, до Казани мы поедем не за 16, а за семь часов. Технология у нас в стране самая лучшая, строить мы умеем, крупнейшие строительные компании это могут, препоны, на которые мы ссылаемся, здорово снижаются», — сказал Петушенко.

По его словам, многое будет зависеть от правового нигилизма водителей: «Завешены либо сняты номера, желание проскочить и не заплатить… Конечно, плюс «Свободного потока» — отсутствие необходимости останавливаться перед барьером. Не только наша страна придумывает ухищрения».